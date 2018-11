Iedere foto in het Jaarboek – van een prins, prinses, koning of koningin – vertelt een verhaal. Een verhaal uit koninklijk 2018, maar ook een verhaal van u. De foto’s en verhalen halen immers herinneringen op aan het afgelopen jaar. Het streekbezoek van het koningspaar aan Zeeland bijvoorbeeld herinnert ons aan die prachtige, mooie zomer die standhield tot diep in oktober. U heeft misschien net als ik Vorsten vaker dan ooit kunnen lezen in de buitenlucht, op balkon of terras of in de tuin. Prinses Beatrix die nog altijd actief is voor haar land blijft voor mij een inspiratie om ook een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij. De koning tijdens zijn staatsbezoeken aan de Baltische Staten roept bij mij het verhaal op van koningin Máxima die toen in de rouw was vanwege het overlijden van haar zus. In mijn eigen leven was dat ook een verdrietige periode.

De verhalen van de royals zijn geïntegreerd in onze eigen levens. U keek misschien samen met anderen naar hét huwelijk van 2018, dat van prins Harry en Meghan Markle. Bij het zien van de trouwfoto’s weet u vast direct weer hoe u voor de televisie zat. Vorsten heeft dé eigenschap van de monarchie omarmd: verbinding! En wil voor u het hele jaar door die verbinding leggen, tussen u en de leden van de vorstenhuizen. U neemt afscheid van vertrouwde gezichten zoals prins Henrik en u ziet de Britse koninklijke familie groter worden door huwelijken en geboortes. Vorsten zorgt ervoor dat u front row zit bij de evenementen die ertoe doen. U reist mee naar Duitsland met het koningspaar en u ziet welke prachtige japonnen de vorstelijke dames dit jaar uit de inloopkasten hebben getrokken. Ik ga namens u mee op staatsbezoek om aan u de nieuwtjes en achtergronden te vertellen en de mooiste foto’s te selecteren. Vorsten bericht respectvol en deskundig over dat wat paleisbewoners doen en wie zij zijn. En vanzelfsprekend brengen we dat op een chique en mooie manier bij u thuis, want Vorsten ligt met trots op uw salontafel.

Iedere Vorsten opnieuw zoeken wij het evenwicht in tekst en fotografie. U wilt immers niet alleen kijken en u verwonderen, u wilt ook weten wie en wat u ziet. Eén keer per jaar kunnen wij nog meer uitpakken en dat is in het Jaarboek. Meer pagina’s, en de mooiste foto’s van het afgelopen jaar brengen wij paginagroot. Niet voor niets hebben we dit Jaarboek een gouden randje gegeven. Ook het komende jaar zal Vorsten u op de hoogte houden. Op Instagram en Facebook en natuurlijk in uw tijdschrift blijven we u informeren over de historie en de actualiteit, en alles wat er voor u en uw vertrouwde royals toe doet.

