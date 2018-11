Het is hoog tijd dat Spanje een republiek wordt en een einde maakt aan de alleen nog door conservatieven gesteunde monarchie. Dat stelt de leider van de progressieve partij Podemos, hetgeen ‘Wij kunnen’ betekent, vrijdag in een opiniestuk in de krant El País.

Volgens partijleider Pablo Iglesias is het tijd om het democratische proces dat ruim veertig jaar geleden is begonnen met het aannemen van een nieuwe grondwet af te maken en naar zijn logische conclusie te voeren, het inruilen van de koning voor een president.

In zijn betoog schetst de voormalige hoogleraar politieke wetenschappen hoe Spanje na het overlijden van dictator Francisco Franco in november 1975 min of meer noodgedwongen accepteerde dat Juan Carlos hem als koning opvolgde. Juan Carlos werd ook het symbool van de transitie van dictatuur naar democratie, waarbij de voorstanders van een republiek die wens voorlopig voor zich hielden om de overgang niet te veel te belasten.

Republiek

Inmiddels echter is de democratie stevig verankerd en is het volgens Podemos, dat in het parlement 71 zetels heeft, tijd ook de laatste stap te maken. Volgens Iglesias mist koning Felipe ook het morele gezag om Spanje te leiden, zeker na zijn toespraak vorig jaar oktober waarin hij in harde bewoordingen het onafhankelijkheidsstreven in Catalonië veroordeelde.

In het Spaanse parlement zijn meer partijen voorstander van een republiek. De Catalaanse nationalisten – separatisten in Spaanse ogen – erkennen Felipe ook niet als koning en in Baskenland kan de monarchie nauwelijks op steun rekenen.