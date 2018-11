De nieuwe Japanse keizer Naruhito wordt volgend jaar oktober na zijn officiële troonsbestijging in een open auto van Japanse makelij rond gereden door de hoofdstad Tokio. Dat heeft het Japanse kabinet eerder deze week na overleg met de Keizerlijke Hofhouding bepaald.

Welke automaker gevraagd wordt een auto leveren voor de zogenoemde ‘Shukuga Onretsu no Gi’, de inhuldigingsoptocht, die op 22 oktober plaatsvindt, is nog niet bekend, maar de gedachten lijken uit te gaan naar Toyota.

Na de inhuldiging in 1990 van Naruhito’s vader, de huidige keizer Akihito, maakte het keizerspaar een rijtoer in een speciaal voor die gelegenheid gekochte Rolls-Royce. Dezelfde auto werd drie jaar later gebruikt voor de rijtoer van de net getrouwde kroonprins Naruhito en zijn bruid Masako.

De Rolls-Royce is volgens het paleis echter niet meer beschikt om de openbare weg op te gaan en het kopen van een nieuw exemplaar zou te veel geld kosten. Er is nog even gedacht om dan maar te gaan voor een rijtoer in een koets, maar dat idee werd om veiligheidsredenen meteen verworpen.