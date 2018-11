Prinses Astrid van België begint zondag een een handelsmissie naar Marokko met maar liefst 469 deelnemers in haar kielzog. Het is ‘de grootste economische missie ooit’, klinkt het in België.

Onder leiding van Astrid zullen de deelnemende politici en ondernemers tot donderdagavond de banden aanhalen met hun Marokkaanse collega’s in een reeks politieke, economische en culturele ontmoetingen.

De delegatie komt zondagmiddag aan in Casablanca, de grootste stad van Marokko. De missie komt daar maandag echt op gang met onder meer een Belgisch-Marokkaans Forum en een bezoek aan de lokale vestiging van het Belgische lucht- en ruimtevaartbedrijf Sabca.

In de hoofdstad Rabat zijn op dinsdag ontmoetingen gepland met de Marokkaanse premier Saadeddine Othmani en met minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita. In Rabat wordt ook de eerste steen gelegd van een nieuwe Belgische ambassade.

De reis wordt donderdag afgerond in de noordelijke stad Tanger. Eerder dit jaar ging de prinses in een gecombineerde reis al naar Uruguay en Argentinië en volgend jaar staan Mexico en China op de agenda.