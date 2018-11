Prinses Aminah uit de Maleisische deelstaat Johor en haar Nederlandse echtgenoot Dennis zijn dit weekeinde op condoleancebezoek geweest bij de familie van de eerder deze maand overleden populaire televisieacteur en komiek Zainal Ariffin Abd Hamid. Ook hebben ze een bezoek gebracht aan diens graf en dat naar moslimgebruik besprenkeld.

Prinses Aminah, die vorig jaar trouwde met de uit Lisse afkomstige Dennis Verbaas, was twee dagen voor het overlijden op 14 november van de in Maleisië en Singapore zeer bekende acteur nog met haar man op ziekenbezoek geweest. Ze wilde ‘Zaibo’ (62) zoals hij werd genoemd, nog een hart onder de riem steken nadat in september was vastgesteld dat hij slokdarmkanker had, met uitzaaiingen naar lever, longen en maag.

De prinses was een groot fan van Zaibo, zo vertelde ze bij het bezoek. “In mijn jeugd keek ik altijd naar de sitcom ‘Under One Roof’. Ik heb mijn man verteld hoe grappig u was en ik heb hem afleveringen laten zien”, zei Aminah die volgens het verslag van het Koninklijk Persbureau van Johor haar tranen maar moeilijk kon bedwingen.