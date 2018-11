Koningin Máxima wordt komende week in haar geboortestad Buenos Aires verwacht waar vrijdag en zaterdag de jaarlijkse ontmoeting van de G20 plaatsvindt: de 19 landen met de grootste economieën ter wereld en de Europese Unie. Rond de vergaderingen van de G20 wordt namelijk ook gesproken over het verbeteren van de toegang tot financiële diensten en met dat onderwerp houdt de koningin zich namens de Verenigde Naties al sinds 2009 bezig.

Toegang tot bankrekeningen, leningen, verzekeringen en sparen draagt bij tot duurzame economische groei en sociale ontwikkeling en is daarom ook een onderwerp waar de G20 zich al langer mee bezighoudt. Het forum heeft immers tot doel wereldwijd bij te dragen aan economische groei en ontwikkeling. Er is dan ook een ‘Global Partnership for Financial Inclusion’ (GPFI) dat zich over verbetering van de toegang tot financiële diensten buigt. Die verbetering kan bijvoorbeeld door aanpassing van wet-en regelgeving of betere gezamenlijke afspraken.

Koningin Máxima is vanuit haar VN-functie sinds 2011 erevoorzitter van het ‘Global Partnerschip for Financial Inclusion’. Eerder dit jaar bijvoorbeeld woonde ze in Den Haag een bijeenkomst bij waar gepraat werd over de wijze waarop ook ‘gedwongen ontheemden’ toegang kunnen krijgen. Die bijeenkomst werd gehouden op verzoek van Argentinië dat dit jaar gastheer is van de G20.

Groot succes

Het is voor het eerst dat de ontmoeting van wereldleiders zoals Donald Trump, Vladimir Poetin en Xi Jinping, in Zuid-Amerika wordt gehouden. President Mauricio Macri haalt dan ook alles uit de kast om er een groot succes van te maken. Zo krijgen de leiders een diner aangeboden in het iconische Teatro Colon, het operahuis in het hart van Buenos Aires. Het betekent echter wel dat de halve stad op slot gaat vanwege de bijbehorende veiligheidsmaatregelen.

Macri heeft iedereen op vrijdag een vrije dag gegeven en de bevolking van de hoofdstad aangeraden de stad een paar dagen te verlaten. Een deel van het openbaar vervoer rijdt niet en ook het internationale vliegveld dat het dichtst bij het centrum ligt, gaat op slot. Met demonstranten wordt nog steeds overlegd over waar protesten kunnen plaatsvinden, waarbij Macri rellen zoals die vorig jaar rond de G20 in Hamburg uitbraken wil voorkomen. Maar veel van de plaatsen waar in Buenos Aires traditioneel wordt gedemonstreerd liggen in het afgeschermde gebied.

Mark Rutte

Nederland mag dankzij een speciale uitnodiging van Macri ook bij de G20 aanschuiven. Minister-president Mark Rutte komt aan het einde van de week naar Buenos Aires. Vorig jaar was hij op uitnodiging van de Duitse bondskanselier Angela Merkel ook te gast bij de topontmoeting.