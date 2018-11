Bonaire bereidt zich voor op het bezoek van prinses Beatrix later deze week. De vierdaagse trip staat in het teken van natuurbehoud. De prinses reist woensdag naar het Caribische eiland op uitnodiging van de Stichting Nationale Parken Bonaire (Stinapa). Die stichting is lid van de Nederlands-Caribische Natuuralliantie (DCNA) waarvan prinses Beatrix beschermvrouw is.

Geliefd

Het Caribisch deel van het koninkrijk heeft altijd een aparte plaats ingenomen in het hart van Beatrix. Dat was al zo voor haar troonsbestijging, en dat was zeker zo tijdens haar regering, maar de belangstelling en zorg zijn ook na haar aftreden vijf jaar geleden niet afgenomen. Bonaire is dan ook het vierde van de zes eilanden die Beatrix sinds 2013 bezoekt. Cultuur, natuur en jeugd waren steeds speerpunten bij de reizen.

Beatrix was in 2011 voor het laatst op Bonaire, toen nog als koningin en in het gezelschap van Willem-Alexander en Máxima. Dat bezoek stond in het teken van de nieuwe staatkundige verhoudingen die op 10-10-10 van kracht werden en waarbij de Nederlandse Antillen werden opgeheven en Bonaire net als Saba en Sint-Eustatius een bijzondere Nederlandse gemeente werd. Niet tot genoegen van alle eilandbewoners overigens.

Natuur

Beatrix richt zich deze week echter op de natuur. Uitgebreide ontmoetingen met de bevolking en zwaaimomenten staan niet op de agenda, zoals dat bij de eerdere reizen naar Sint-Maarten, Curaçao en Aruba ook niet het geval was. Ze gaat donderdag eerst naar het hoofdkantoor van de stichting en krijgt daar onder meer uitleg over het Washington Slagbaai park – dat ze later in de week ook bezoekt – en het nationale onderwaterpark.

Op het programma staat ook het bijwonen van een symposium over economie en natuur, die elkaar bij natuurbehoud nog wel eens in de weg willen zitten. Aan het eind van het bezoek is Beatrix ook te gast bij de Junior Rangers, het jongerenprogramma van de stichting die over datzelfde onderwerp in debat gaan.

De prinses gaat tijdens het verblijf op Bonaire ook langs bij Hòfi Cultural, dat wordt gesteund door het Oranje Fonds, en bij de Stea Briante School. Die is winnaar van het Caribisch Unicef Kinderfilmfestival en Beatrix krijgt hun winnende inzending te zien.