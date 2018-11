Koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië hebben maandag in het Keizerlijk Paleis in Tokio geluncht met het Japanse keizerspaar. De koning en koningin zijn sinds zondag voor een officieel bezoek in Japan ter versteviging van de onderlinge relaties, zoals het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten.

Keizer Akihito, die volgende maand zijn 85ste verjaardag hoopt te vieren, en keizerin Michiko krijgen de laatste maanden vaker koninklijk bezoek vooruitlopend op het aftreden van de keizer op 30 april komend jaar.

Abdullah en Rania hadden in Tokio ook een ontmoeting met kroonprins Naruhito en zijn vrouw Masako. De kroonprins neemt op 1 mei het werk van zijn vader over.