De ontmoeting van koning Juan Carlos met de omstreden Saudische kroonprins Mohammed bin Salman zondag bij de Grand Prix van Abu Dhabi heeft in Madrid voor verontwaardiging gezorgd. Veel landen proberen juist afstand te houden tot de van betrokkenheid bij de moord op de journalist Jamal Khashoggi beschuldigde kroonprins. En Juan Carlos is al vaker verweten te nauwe banden te onderhouden met het Saudische koningshuis.

De koning-emeritus kan echter aanvoeren dat een ontmoeting met Mohammed bin Salman niet te vermijden was. Ze waren immers samen in de viptoren van Yas Marina, waar de Grand Prix werd verreden. Opvallend was wel dat foto’s van het treffen werden verspreid door onder meer het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat hard werkt aan verbetering van het imago van de kroonprins. Spaanse media namen de opnamen vervolgens over.

Juan Carlos was samen met jongste dochter prinses Cristina naar Abu Dhabi gereisd om het afscheid van de Spaanse coureur Fernando Alonso luister bij te zetten. De koning is al jaren racefan, en laat zich graag fêteren bij de races die rond de Perzische Golf worden gehouden: Bahrein en Abu Dhabi.

Dat Juan Carlos werd vergezeld door zijn dochter Cristina was opvallend. Vanwege de jarenlange rechtszaak tegen haar frauderende echtgenoot Iñaki Urdangarin, waarbij Cristina ook in het verdachtenbankje stond, was er officieel geen contact tussen vader en dochter. Ook de rest van de koninklijke familie, op koningin Sofia en prinses Elena na, hield afstand. Maar nu de zaak is afgerond en Iñaki in de gevangenis zit, is Cristina weer welkom bij familieaangelegenheden.