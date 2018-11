Koningin Máxima is donderdagmiddag in het Centro Cultural Kirchner in Buenos Aires samen met de Argentijnse president Mauricio Macri gastvrouw van een bijeenkomst waar wordt gesproken over het dichten van het gat dat bestaat tussen vrouwen en mannen wat betreft toegang tot financiële diensten. Bij het evenement worden tal van ministers verwacht, en mogelijk is ook een aantal regeringsleiders aanwezig.

G20

De ontmoeting met als thema ‘The Role of Finance for Women’s Economic Empowerment’ vindt plaats in de marge van de G20, de jaarlijkse ontmoeting van de leiders van de negentien grootste economieën en de Europese Unie. Die wordt dit jaar voor het eerst in Zuid-Amerika gehouden en president Mauricio Macri heeft koningin Máxima vanuit haar VN-functie gevraagd om te helpen waar het gaat om verbetering van toegang tot financiële diensten.

Vrouwen staan wereldwijd op achterstand, zo is eerder dit jaar opnieuw uit cijfers gebleken. Dit belemmert zowel hun economische als sociale ontwikkeling, terwijl vrouwen in het algemeen juist wel beter met geld omgaan dan mannen. Ze sparen meer en betalen leningen op tijd terug. Ook investeren ze hun verdiensten in onderwijs voor de kinderen. Om de achterstand weg te werken, is het zaak dat financiële instellingen zoals banken beter zicht hebben op het gebruik van hun diensten of de vraag daarnaar door vrouwen. Daarvoor is het noodzakelijk om gegevens naar geslacht uit te splitsen.

Copa Libertadores

Koningin Máxima, die zichzelf een datafreak noemt, zal een pleidooi houden om data op die manier te verzamelen en gebruiken. ,,Als je je klanten niet kent, hoe kun je dan je producten op hen afstemmen?”, vroeg Máxima al eens. Naast de gezamenlijk met Macri geleide bijeenkomst heeft de koningin in Buenos Aires nog tal van ontmoetingen met ministers en vertegenwoordigers van de landen die er bijeenkomen.

Met de komst van twee dozijn wereldleiders eind deze week worden er in Argentinië vraagtekens gezet bij capaciteit van de veiligheidsdiensten en politie om tijdens de G20 de openbare orde te bewaren. Reden voor de twijfel is het fiasco van de finale om de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse voetbalbeker afgelopen weekeinde. De aartsvijanden uit Buenos Aires, Boca Juniors en River Plate, stonden voor het eerst in de geschiedenis in deze finale tegenover elkaar.

Maar de wedstrijd moest zaterdag worden afgelast nadat hooligans de spelersbus van Boca bij het stadion van River Plate hadden aangevallen en vernield en spelers gewond waren geraakt. De politie kon dat niet verhinderen. Zondag werd de wedstrijd opnieuw afgelast, vanwege de verwondingen van enkele Boca-spelers. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld. Met het oog op de G20 wordt deze week moeilijk.