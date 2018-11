Prins Harry is goed aangekomen in Zambia. Hij zou met zijn vrouw Meghan gaan, maar zij is thuisgebleven. Dat meldt de Daily Mail. De prins is twee dagen in het Afrikaanse land. Hij gaat onder andere naar de militaire kazerne Burma Barracks, waar hij de gesneuvelden van beide wereldoorlogen zal herdenken.

Meghan is ongeveer vier maanden zwanger en is volgens de Britse krant The Sun oververmoeid. Ook wil ze geen risico lopen besmet te raken met het zikavirus. Het virus kan schadelijk zijn voor het ongeboren kindje: het kan de ontwikkeling van de hersenen verstoren. De hertogin heeft thuis gezelschap van haar Amerikaanse moeder Doria die op dit moment in Engeland is.