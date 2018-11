Koning Abdullah praat in Japan over veiligheid

Koning Abdullah van Jordanië heeft zijn officiële bezoek aan Japan voortgezet met een ontmoeting met premier Shinzo Abe. Veiligheid was een belangrijk gespreksonderwerp, meldt het Japanse persbureau Kyodo.

Voor de officiële ontvangst op het ministerie bezochten Abdullah en Abe een militair oefenterrein ten oosten van Tokio. Daar waren de koning en premier getuige van een antiterrorisme-oefening van het Japanse leger. Abdullah en Abe spraken in Tokio onder meer af dat de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen om de tafel gaan met diplomaten en defensiefunctionarissen om kennis uit te wisselen, aldus Japanse functionarissen tegen Kyodo. Beide landen zouden nauwer samen willen werken in de strijd tegen IS.

De verwachting is bovendien dat Abe aankondigt dat zijn land Jordanië gaat helpen met de enorme vluchtelingenstroom waarmee het buurland van Syrië al langer te maken heeft. Dat zou Japan doen door Jordanië gunstige leningen te verstrekken.

Ontvoering

Ook zal de premier Abdullah waarschijnlijk bedanken voor de Jordaanse hulp bij de vrijlating van Jumpei Yasuda, de Japanse journalist die in 2015 in Syrië verdween. Yasuda werd vorige maand vrijgelaten, Jordanië zou Japan van informatie over de ontvoering hebben voorzien.

Abdullah en zijn vrouw koningin Rania zijn sinds zondag in Japan. Maandag ging het koningspaar langs bij keizer Akihito en zijn vrouw Michiko. Later troffen ze ook kroonprins Naruhito, die zijn vader volgend jaar opvolgt, en kroonprinses Masako.