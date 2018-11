Prinses Laurentien is deze week in Incheon in Zuid-Korea. Laurentien is een van de deelnemers van het OECD World Forum: the future of wellbeing.

Het forum brengt overheden, bedrijven, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en statistici van over de hele wereld bijeen om nieuwe manieren te vinden om welzijn een centrale rol te geven in het meten van succes van landen en bedrijven. Laurentien sprak over sociale vraagstukken zoals eenzaamheid, laaggeletterdheid en zorg.

Prinses Laurentien woont het forum, dat drie dagen duurt, bij namens de Number 5 Foundation. Deze stichting richtte ze vorig jaar op met prins Constantijn. Van daaruit ontwikkelen ze verschillende sociale innovatie-initiatieven voor verschillende maatschappelijke vraagstukken.