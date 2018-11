Koningin Máxima kent haar geboortestad Buenos Aires niet terug wanneer ze daar deze week aankomt voor ontmoetingen en gesprekken rond de G20. In een poging de veiligheid van de deelnemers aan de jaarlijkse topconferentie van de staatshoofden en regeringsleiders van de grootste economieën van de wereld te garanderen, is besloten grote delen van de stad hermetisch af te sluiten. Ook in Recoleta en Barrio Norte, waar Máxima’s moeder nog woont, zijn maatregelen van kracht.

Máxima, die vanuit haar VN-functie op het gebied van de bevordering van toegankelijkheid van financiële diensten door de Argentijnse president Mauricio Macri is uitgenodigd, wordt donderdagmiddag verwacht in het Centro Cultural Kirchner, vlak achter het iconische presidentieel paleis Casa Rosada. Op dat tijdstip zijn de beperkingen al van kracht omdat dan de eerste deelnemers aan de G20 worden verwacht.

Het dicht bij de stad gelegen internationaal vliegveld Aeroparque gaat dicht voor gewone vluchten en vanaf donderdagmiddag stopt het openbaar vervoer in de miljoenenstad grotendeels: bussen, treinen en metro rijden vrijdag en zaterdag helemaal niet. Ook de veerboot naar Montevideo in Uruguay wordt uit de vaart genomen. De hele kustzone rond het congrescentrum Centro Costa Salguero wordt afgesloten, zelfs voor voetgangers.

Op die manier hoopt de regering de veiligheid te verzekeren en tegelijk de verkeersdrukte te verminderen, zodat de konvooien met onder anderen Donald Trump, Vladimir Poetin en Xi Jinping ruim baan hebben. Vrijdag is ook een vrije dag voor mensen die in de stad werken en de bevolking is aangeraden om een lang weekeinde op stap te gaan. Hoe dat moet zonder dat er vervoer is, is niet duidelijk.