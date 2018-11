Prinses Astrid heeft in Marokko de overleden koningen van het land geëerd. Dat deed de zus van koning Filip van België door een krans te leggen in het mausoleum van Mohammed V, de opa van de huidige Marokkaanse koning Mohammed VI. De kranslegging is traditie bij officiële bezoeken.

Astrid trok, net als de andere leden van de Belgische delegatie, haar schoenen uit en bedekte haar hoofd met een sjaal voor ze het mausoleum betrad, meldt Belga. De prinses leidt momenteel een handelsmissie naar Marokko, met 469 deelnemers is het volgens de Belgen de grootste economische missie ooit.

Dinsdag kwam het gezelschap aan in de hoofdstad Rabat, waar de nadruk ligt op de diplomatie. Na het bezoek aan het mausoleum vertrok de delegatie naar een ontmoeting met de Marokkaanse premier Saadeddine Othmani. Hij liet weten “de wil te hebben om de culturele, menselijke en economische relaties” met de Belgen te verbeteren. Later dinsdag treffen de Belgen de minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita.