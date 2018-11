Koningin Letizia van Spanje heeft woensdag Peng Liyuan meegenomen naar de opera in Madrid, waar ze een kijkje achter de schermen kregen van de beroemde opera Turandot.

Het bezoek aan het operagebouw in de Spaanse hoofdstad is toepasselijk, want de echtgenote van de Chinese president Xi Jinping is zelf een bekende Chinese volkszangeres, een sopraanzangeres. En de opera rond prinses Turandot speelt zich af rond het hof van de keizer in Peking.

In het Koninklijk Theater, kortweg El Real, vlakbij het Koninklijk Paleis, werden Letizia en haar Chinese gast welkom geheten door onder anderen de minister van Cultuur en Sport, José Guirao. Binnen kregen Letizia en Peng Liyuan een rondleiding op het toneel en waren ze getuige van een lichtrepetitie van de opera. De artistiek leider van het operagezelschap gaf ze uitleg.

Daarna was er een ontmoeting geregeld met de tenor Jae-Hyoeung Kim en de sopraan Yolanda Auyanet die de rollen van Calaf en Liu spelen in de voorstelling. Zij trakteerden het gezelschap op vier aria’s.