Máxima woensdag in Buenos Aires verwacht

Koningin Máxima wordt woensdagmorgen vroeg verwacht in Buenos Aires waar ze de komende dagen een reeks ontmoetingen en besprekingen heeft in de marge van de grote topconferentie van de G20.

Máxima is door de Argentijnse president Mauricio Macri uitgenodigd in haar functie als speciaal pleitbezorger namens de VN-secretaris-generaal. Als zodanig probeert ze te bewerkstelligen dat landen er voor zorgen dat alle inwoners toegang hebben tot financiële diensten. De G20 houdt zich daar al langere tijd ook mee bezig, mede omdat die toegankelijkheid goed is voor de economische en sociale ontwikkeling.

Máxima heeft woensdag in haar geboortestad geen officiële verplichtingen. Haar programma begint pas donderdag wanneer ze samen met president Macri een bijeenkomst leidt waar wordt gesproken over verbetering van financiële toegankelijkheid – tot bankrekeningen, sparen, verzekeren, leningen – voor vrouwen. In veel landen hebben vrouwen om tal van redenen op dat gebied nog een achterstand.