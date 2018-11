Prinses Beatrix wordt woensdag aan het einde van de middag (lokale tijd) verwacht op het Flamingo vliegveld van Bonaire. De oud-vorstin blijft tot zaterdagavond op het Caribische eiland dat sinds oktober 2010, toen de Nederlandse Antillen werden opgeheven, een bijzondere Nederlandse gemeente is.

Bonaire is, na Sint Maarten, Curaçao en Aruba, het vierde eiland dat Beatrix na haar troonsafstand bezoekt. De visites zijn werkbezoeken, waar de aandacht uitgaat naar cultuur, natuur en jongeren. Voor een ‘bad’ in de menigte of iets dergelijks is geen tijd uitgetrokken, al wordt er wel een receptie ter ere van haar bezoek gehouden.

Prinses Beatrix gaat meteen naar haar hotel, na de begroeting op het vliegveld door de waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond en de gezaghebber van Bonaire. Het officiële deel van het bezoek begint donderdagmorgen in het hoofdkantoor van Stinapa, de natuurorganisatie van Bonaire die de prinses ook heeft uitgenodigd voor haar bezoek.