Koning Vajiralongkorn meet zichzelf graag een sportief imago aan. Hij heeft de Thai opgeroepen op 9 december op de fiets te stappen voor een tocht onder het motto ‘De warmte van liefde’ (Bike Un Ai Rak). Om het goede voorbeeld te geven neemt de nog immer ongekroonde koning ook deel aan de rit van in totaal 50 kilometer.

Het is niet voor het eerst dat Vajiralongkorn op de fiets stapt. Enkele jaren geleden ging hij het land voor in een massale fietstocht ter ere van zijn moeder koningin Sirikit. Volgende maand moet het evenement net zo groot worden. In Bangkok hebben zich 100.000 deelnemers aangemeld. Behalve in de hoofdstad, waar wordt vertrokken vanaf het Dusit-paleis, worden ook op andere plaatsen tochten georganiseerd waardoor het aantal deelnemers op 638.000 staat.

De Thai krijgen ook de kans te oefenen voor de rit. Aanstaande zondag wordt een deel van de stad al afgesloten opdat zo’n 90.000 enthousiastelingen de route alvast een keer kunnen rijden. De koning doet dan niet mee maar hij heeft vorige week al getraind op de splinternieuwe fietsbaan bij het Suvarnabhumi-vliegveld.

Koning Vajiralongkorn heeft zich voor de bikerace ook van zijn creatieve kant laten zien. Er zijn speciale T-shirts gemaakt, maar daarop een door de koning gemaakte tekening van een fietsend gezin en hun hond.