Koning Willem-Alexander en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg hebben woensdag een ontmoeting gehad met de Congolese gynaecoloog en Nobelprijswinnaar Denis Mukwege. De drie spraken elkaar tijdens een symposium in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het congres staat in het teken van het Initiatief voor Herstel en Erkenning, een nieuw internationaal samenwerkingsverband dat de gevolgen van verkrachting als oorlogswapen moet verzachten.

Denis Mukwege behandelt als arts verkrachtingsslachtoffers in zijn kliniek in het oosten van Congo. De 63-jarige arts, die het Panzi-ziekenhuis in Bukavu leidt, geeft niet alleen medische hulp maar probeert slachtoffers ook psychologisch en financieel bij te staan. Dat deel van zijn werk wordt ondersteund door groothertogin Maria Teresa, die als spreker op het congres aanwezig is. Samen met de Iraakse activiste Nadia Murad ontvangt Mukwege op 10 december de Nobelprijs voor de Vrede.

Het symposium is onderdeel van een vijfdaagse conferentie van het Internationaal Slachtoffer Netwerk. In het netwerk zijn vrouwen verenigd die seksueel geweld tijdens oorlogen en genocides hebben meegemaakt. Zij delen ervaringen en ontwikkelen gezamenlijk strategieën tegen seksueel geweld.