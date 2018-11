Koning Albert II van België heeft nog geen oproep gehad om DNA af te staan. Dat stelt zijn advocaat in reactie op berichten in Belgische media dat de vader van koning Filip een officiële oproep naast zich neerlegt.

Volgens advocaat Alain Berenboom is Albert er nog niet over uit of hij DNA gaat afstaan, meldt Belga. Begin deze maand besloot het hof van beroep in Brussel dat de voormalige koning van België DNA af moet staan zodat voor eens en altijd duidelijk is of Delphine Boël zijn buitenechtelijke dochter is. Albert heeft tot februari de tijd om de test af te laten nemen, hij heeft ook tot dan de tijd om in cassatie te gaan.

Albert zou overwegen naar het Hof van Cassatie te stappen en een advocaat aldaar willen raadplegen voor hij een beslissing neemt.

Delphine en haar moeder Sybille de Selys Longchamps zouden al een oproepbrief van het Brusselse Erasmusziekenhuis hebben ontvangen om zich volgende week te melden in het Brusselse Erasmusziekenhuis. De vijftigjarige Boël probeert al jarenlang zwart op wit te krijgen dat het 84-jarige voormalig staatshoofd van België haar vader is. Boëls moeder had in de jaren zestig en zeventig een goed gedocumenteerde relatie met (toen nog) prins Albert. Er zijn ook foto’s van hem met Delphine, met wie hij tot het bekend worden van haar bestaan in 1999 contact heeft gehouden. Daarna heeft Albert, inmiddels koning geworden en verzoend met zijn echtgenote Paola, alle banden verbroken.