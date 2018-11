Misschien werd het toch eens tijd om Papiaments te leren, merkte prinses Beatrix donderdagochtend op tijdens een gesprek met scholieren op Bonaire. De kinderen spraken niet allemaal even goed Nederlands en Beatrix wilde toch echt met hen in gesprek. Ze had de schooljeugd al gevraagd om de kring wat kleiner te maken, zodat het praten wat makkelijker ging. Maar ja, zo zette de prinses zelf al meteen vraagtekens bij haar goede voornemen, ze was er misschien al een beetje te oud voor.

Met hulp van de directeur van het Kolegio Strea Briante – de Stralende Ster Basisschool voor speciaal onderwijs – en van elkaar wisten de jongeren hun verhaal toch te vertellen. Ze waren namelijk niet zomaar gevraagd om in het ‘crea’-lokaal de oud-koningin te ontmoeten. Het selecte groepje had meegewerkt aan de film Ezjel, die door Unicef is uitgeroepen tot de beste film over kinderrechten van het Caribisch gebied en die ook in Nederland met een publieksprijs is beloond.

Beatrix en de kinderen die in de film acteerden keken samen naar Ezjel en praatten er vervolgens over, waarbij de prinses haar bewondering niet onder stoelen of banken stak en bovendien een waar spervuur aan geïnteresseerde vragen op de jeugdige actrices en een acteur afvuurde. “Ongelooflijk, fantastisch goed gedaan”, oordeelde Beatrix over de film die handelt over het tegengaan van pesten. “Jullie waren gemene pestkoppen”, zei ze lachend, want er werd overtuigend gespeeld.

Keuken

“Wat heb je ervan geleerd”, wilde ze weten, en “leer je dat nu ook aan andere kinderen?”. Dat laatste bleek het geval. “Ontzettend goed”, vond Beatrix. Voor de scholieren van het speciaal onderwijs was het ook heel belangrijk geweest dat ze met het winnen van de prijs aan andere kinderen op Bonaire hebben kunnen laten zien dat ze tot net zoveel in staat zijn. Beatrix, beschermvrouw van Unicef Nederland, vind dat de kinderen op mooie wijze aan andere kinderen duidelijk hadden gemaakt wat kinderrechten inhouden. Dat was namelijk niet altijd even gemakkelijk.

Tot slot van haar schoolbezoek ging Beatrix ook nog even kijken in de moestuin en de prachtige, moderne keuken van de school, waar kinderen leren koken en gezond eten klaar te maken. Bij het meisje dat uien sneed, bleef de prinses even op afstand, en ook met anderen die messen hanteerden ging ze omzichtig om. De kinderen moesten niet nerveus worden en zich in de vingers snijden.