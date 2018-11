Alleen met een Deltaplan kan het bedreigde en stervende koraalrif van Bonaire nog worden gered. Tegelijkertijd moeten ook de mangrovebossen worden hersteld en nieuwe mangroven aangeplant en dient een einde te worden gemaakt aan de geitenplaag op het Caribische eiland. Dat zei bioloog Paul Hoetjes donderdagmiddag tijdens een door prinses Beatrix bijgewoond symposium met als centrale vraag ‘Economie en natuur in balans?’

Hoetjes liet geen twijfel bestaan over zijn antwoord op die stelling. Er is al decennia sprake van een onbalans ten voordele van de economie en alleen wanneer de natuur nu voorrang krijgt, kan er nog iets worden gered van deze kleinood van Bonaire. ,,Anders is Bonaire over enkele jaren een woestijn die half onder water staat.”

De bioloog was niet de enige die het liet donderen. Elsmarie Beukenboom, onder meer voormalig directeur van de stichting die de nationale parken beheert, luidde wel een dozijn noodklokken. ,,Over twintig jaar is het koraal helemaal verdwenen”, voorspelde ze, omdat van de drie pijlers onder de samenleving alleen winst ruim baan kreeg en de bevolking en het behoud van de natuur worden verwaarloosd. Of zoals iemand anders zei, in het bestuursakkoord van het eilandbestuur kwam ‘natuur’ niet eens voor.

Deltaplan

Beukenboom nam geen enkel blad voor haar mond en schilderde de problemen die de enorme bevolkingsgroei sinds 2010 (van 12.000 naar 20.000 inwoners) veroorzaken, waarbij jaarlijks ook nog eens 436.000 cruiseschip toeristen bijkomen. Die hebben tot verbijstering van Beukenboom vrij toegang tot de nationale parken, terwijl elke andere bezoeker moet betalen en de parken het geld ook hard nodig hebben.

De hoop was dat de discussie die in het bijzijn van prinses Beatrix, beschermvrouw van de Dutch Caribbean Nature Alliance, werd aangezwengeld eilandbreed wordt opgepakt. Algeheel herstel is misschien niet meer mogelijk, maar het stoppen van verdere achteruitgang misschien nog wel. Onder meer met een Deltaplan.