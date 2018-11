Het werkbezoek van prinses Beatrix gaat anders dan haar vroegere bezoeken als koningin grotendeels aan de inwoners van Bonaire voorbij. Details van haar programma zijn niet bekendgemaakt, al berichten lokale media wel over haar aanwezigheid.

Voor prinses Beatrix is die bescheiden aandacht en het ontbreken van mensenmenigten ideaal. Ze is in de eerste plaats naar het Caribische eiland gekomen om kennis te nemen van het natuurbehoud en de werkzaamheden van Stinapa, de stichting die de nationale parken van Bonaire onder haar hoede heeft.

Het is een interesse die ze al vele jaren uitdraagt, onder meer met het beschermvrouwschap van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Bij vorige bezoeken aan Bonaire was er ook steeds aandacht voor de unieke maar zeer kwetsbare natuur met koraalriffen en mangroven, schildpadden en flamingo’s.

Haaien

Beatrix zette twaalf jaar geleden op Klein Bonaire ook een kleine zeeschildpad uit, die ze vernoemde naar haar kleinkind Zaria, de toen net geboren dochter van prins Friso en prinses Mabel. In een van de gesprekken met haar gastheren van Stinapa vroeg ze zich hardop af hoe het met de schildpad zou zijn vergaan. Een tweede schildpad kreeg de naam van kleindochter Eloïse, de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien.

Donderdag ging ze langs bij het hoofdkantoor van Stinapa, waar ze onder meer alles wilde weten over de haaien die rond het eiland opduiken. Ook woonde ze een symposium bij waar gediscussieerd werd over de vraag of economie en natuur op Bonaire in balans zijn.