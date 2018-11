Koning Albert II van België heeft een officiële oproep van het ziekenhuis op zijn deurmat gehad om zijn DNA af te staan, maar volgens bronnen van de Belgische krant Le Soir gaat hij hier niet op in.

Zowel Albert II als zijn vermeende dochter Delphine Boël heeft volgens Het Nieuwsblad een brief gekregen om zich volgende week te melden in het Brusselse Erasmusziekenhuis. Boël zegt al jaren dat niet Jacques Boël haar biologische vader is maar Albert II. Na inmenging van de rechter moeten Delphine, haar moeder Sybille de Selys Longchamps en Albert II nu een DNA-test ondergaan.

Volgens Belgische media geven de vijftigjarige Delphine en haar moeder gehoor aan de oproep, maar zou de vader van de huidige koning Filip dit niet van plan zijn. Albert II heeft tot februari de tijd om de test te laten afnemen. Doet hij dit niet dan zou de rechtbank dat kunnen interpreteren als een impliciete schuldbekentenis.