Koningin Máxima is door de Argentijnse president Mauricio Macri uitgenodigd om vrijdagavond in het Teatro Colon, het iconische operahuis van Buenos Aires, de gala-avond bij te wonen ter gelegenheid van het begin van de G20. Ook minister-president Mark Rutte is daarbij aanwezig. Nederland is bij de topbijeenkomst als extra land uitgenodigd, net als vorig jaar toen de topbijeenkomst in Duitsland werd gehouden.

Het gala besluit vrijdag de eerste dag van de bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de 19 grootste economieën van de wereld en de Europese Unie, plus een aantal gastlanden, zoals Nederland en Rwanda. Macri, die van het treffen een groot succes wil maken, biedt zijn gasten een culturele voorstelling aan en daarna een diner in de Gouden Zaal van het theater.

Máxima en Rutte treffen daar onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin, de Chinese leider Xi Jinping, Europese bekenden als premier Theresa May, bondskanselier Angela Merkel en president Emmanuel Macron. Maar ook de omstreden Saudische kroonprins Mohammed bin Salman komt naar Buenos Aires en is uitgenodigd voor het gala.

Koningin Máxima, die woensdag al in Buenos Aires is gearriveerd, is in haar VN-functie door Macri gevraagd naar haar geboorteland Argentinië te komen. Samen met de Argentijnse president leidt ze donderdagmiddag in het Centro Cultural Kirchner ook een bijeenkomst waarin vooral gesproken wordt hoe vrouwen beter toegang kunnen krijgen tot zaken financiële diensten als bankrekeningen, sparen en verzekeren. Ook de Canadese premier Justin Trudeau wordt daar als spreker verwacht.