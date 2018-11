Meghan, de hertogin van Sussex, mist hoogstwaarschijnlijk de bruiloft van een van haar beste vriendinnen. Priyanka Chopra trouwt een dezer dagen, naar verluidt zondag, in India met Nick Jonas. Vanwege haar zwangerschap vliegt Meghan niet die kant op, melden Britse en Amerikaanse media.

Priyanka was in mei wel getuige van de bruiloft van Meghan en prins Harry. De Amerikaanse voormalig actrice stapte op 19 mei in Windsor in het huwelijksbootje met de Britse prins. Vorige maand maakten Meghan en Harry bekend dat hun eerste kind op komst is. De kleine wordt in het voorjaar verwacht.

Meghan koos er ook voor haar man deze week alleen naar Zambia te laten gaan. Harry was twee dagen in het Afrikaanse land, waar hij onder meer veteranen ontmoette en gesprekken had met jongeren. Meghan zou oververmoeid zijn en ook niet het risico hebben willen lopen besmet te raken met het zikavirus.