Prins William kende de piloot die eind oktober omkwam bij het helikopterongeluk bij voetbalclub Leicester City. Dat blijkt uit gesprekken die de Britse prins had met aanwezigen bij de herdenking.

William en zijn vrouw Catherine brachten woensdag een bezoek aan Leicester om de slachtoffers van het ongeluk, onder wie de Thaise clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha, te herdenken. Het koninklijke paar bezocht de herdenkingsplek in de buurt van het stadion en ontmoette spelers en de trainersstaf van de Engelse club.

Tijdens een toespraak vertelde William al dat hij met de piloot Eric Swaffer had gevlogen. Later, tijdens privégesprekken met voetballers van Leicester City, zei de prins dat dit recent nog was. Volgens Leicester-speler Alan Birchenall noemde William het ‘een privilege’ om met Swaffer te hebben mogen vliegen.

William was als helikopterpiloot jarenlang in dienst van het Britse leger en werkte daarna als piloot van een ambulancehelikopter. In 2015 nam hij daar ontslag. Desalniettemin vliegt de hertog van Cambridge nog regelmatig om zijn vlieguren bij te houden.