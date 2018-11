Koning Felipe van Spanje is gearriveerd in Mexico waar hij zaterdag de inauguratie bijwoont van de nieuwe Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador. De linkse populist won in juli de presidentsverkiezingen in Mexico.

Felipe reisde met de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Josep Borrell, naar Mexico-Stad, waar het gezelschap in de nacht van donderdag op vrijdag aankwam. Op de luchthaven ontmoette Felipe de Spaanse ambassadeur en begroette hij Olga Sanchez Cordero, die in in het kabinet van López Obrador minister van Binnenlandse Zaken wordt.

Zaterdag woont Felipe de ceremonie bij en aansluitend een lunch. Na het middagmaal keert Felipe alweer weer terug naar Spanje.

Doorgaans stuurde Felipe zijn vader Juan Carlos naar de beëdiging van nieuwe presidenten in Latijns-Amerika Sinds de troonswisseling in Spanje was het gebruikelijk dat Juan Carlos zijn zoon koning Felipe VI vertegenwoordigde bij officiële gelegenheden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. De reis van Juan Carlos naar Chili in maart dit jaar was de laatste. Hij mocht in augustus niet naar Colombia. De koning-emeritus kwam in een kwaad daglicht te staan na beschuldigingen dat hij mogelijk betrokken zou zijn bij fiscaal gesjoemel, waarna justitie een onderzoek begon.