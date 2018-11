Koningin Máxima heeft donderdagmiddag een ontmoeting gehad met de Argentijnse president Mauricio Macri en zijn vrouw Juliana Awada. Ze troffen elkaar vlak achter het presidentieel paleis in Buenos Aires, in het Centro Cultural Kirchner (CCK) dat Máxima beter kent als het postkantoor en dat nu onder meer een ontmoetingscentrum is.

Macri had als gastheer van de G20 de hele dag ontvangsten en was eerder op de dag ook al in het door zijn voorganger Cristina Kirchner ter ere van haar man Nestor ingestelde CCK, maar moest toen een voorgenomen toespraak uitstellen omdat tot tweemaal toe de elektriciteit uitviel en het gebouw om veiligheidsredenen werd ontruimd.

Bij de bijeenkomst met koningin Máxima, die in het kader van de G20 op uitnodiging van Macri naar haar geboorteland is gekomen, bleven de lichten aan. Ze voerde vanuit haar VN-functie het woord tijdens een door Macri georganiseerde bijeenkomst over het in gelijke mate toegankelijk maken van financiële diensten voor vrouwen.

Besprekingen

Máxima had in haar VN-rol de hele dag besprekingen, en mocht daarvoor het Argentijnse ministerie van Financiën als vergaderplek gebruiken. Twee jaar geleden bezocht ze Buenos Aires eveneens op uitnodiging van de bevriende president, om ook in Argentinië de toegang tot financiële diensten te helpen verbeteren. Voor mannen én vrouwen. Nu hield de koningin gesprekken over de voortgang en knelpunten.

De agenda van de koningin wordt stil gehouden maar vrijdag staat een hele reeks korte bilaterale ontmoetingen op het programma in het Centro Costa Salguero, waar de G20 wordt gehouden. Máxima is vrijdag ook uitgenodigd voor het gala dat ter ere van de topconferentie wordt gehouden in het Teatro Colón.