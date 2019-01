Emir sjeik Tamim bin Hamad Al-Thani van Qatar heeft woensdagmorgen in Tokio afzonderlijke ontmoetingen gehad met de vertrekkende en de aanstaande keizer van Japan. De in de zomer van 2013 aangetreden Tamim ging eerst op audiëntie bij keizer Akihito en daarna bij diens opvolger, kroonprins Naruhito. Die neemt op 1 mei de Chrysantentroon over van zijn vader.

Volgens een zegsman van Qatar werd gesproken over de vriendschappelijke relaties tussen beide staten. De emir vertrok na afloop naar het vliegveld voor een vlucht naar Peking. Bij vertrek stuurde hij nog zijn beste wensen naar de keizer en gastheer premier Shinzo Abe, met wie hij nuttige gesprekken had gevoerd. Ook dankte hij voor de warme ontvangst.

Het was overigens niet de eerste keer dat emir Tamim ontvangen werd in het Keizerlijk Paleis. Twee jaar na zijn troonsbestijging was hij ook al op bezoek bij de keizer.

Het tweedaagse bezoek viel toevalligerwijs samen met de halve finales van de Azië Cup. Daarin hebben zowel Qatar en Japan zich geplaatst voor de eindstrijd die eind deze week in Abu Dhabi wordt gespeeld. Of de emir het met de sportminnende kroonprins over de voetbalwedstrijd heeft gehad, meldde het perscommuniqué van Qatar niet.