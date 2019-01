Koning Willem-Alexander heeft woensdag de nieuwe Nederlandse ambassadeur voor Ierland beëdigd. Dit gebeurde traditiegetrouw in Paleis Noordeinde.

De nieuwe ambassadeur in Ierland is Adriaan Palm. Hij krijgt Dublin als standplaats. Hij was voorheen op het ministerie van Buitenlandse Zaken speciaal adviseur bij de directie Europa.

De ministerraad stemde op voorstel van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in november al in met de ambassadeursbenoeming.