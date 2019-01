Een tekening van de hand van Peter Paul Rubens die door de prinses Christina was ingebracht bij het veilinghuis Sotheby’s in New York, is woensdag voor ruim 8,2 miljoen dollar (bijna 7,2 miljoen euro) verkocht.

Het stuk maakt deel uit van enkele kunstwerken van de koninklijke familie die werden aangeboden via het veilinghuis. De Rubens is een tekening van een bijna naakte jongeman met geheven armen.

Sotheby’s schatte de opbrengst van de Rubens van te voren op circa 3 miljoen dollar. Het werk werd voor ruim 8,2 miljoen dollar verkocht. Dat is inclusief veilingkosten.

Commotie

Zelden bracht de veiling van een kunstwerk zoveel commotie teweeg als deze openbare verkoop. Het had de koninklijke familie toch gesierd als die Nederlandse musea eerst de kans had gegeven om het stuk in alle rust te kunnen verwerven, klonk het binnen en buiten de kunstwereld. De Vereniging Rembrandt had gewild dat de tekening in Nederland zou blijven. De vereniging helpt musea bij het aankopen van bijzondere werken en is erop gericht om te voorkomen dat Nederlandse kunst in buitenlandse handen valt.

D66 stelde zelfs vragen aan de regering over de kwestie, maar cultuurminister Ingrid van Engelshoven antwoordde dat het aan de eigenaar van een kunstwerk is om te bepalen of het wordt verkocht: ,,Er is geen aanleiding om voor de koninklijke familie een uitzondering te maken op algemeen gevolgde procedures.” Premier Mark Rutte noemde de veiling ,,een privékwestie”.

Het is niet bekend wie de Rubens heeft gekocht. De tekening was het topstuk van in totaal dertien kunstwerken van de Oranjes die onder de hamer gingen.