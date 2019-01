Beatrix 81 jaar… back in the days

In het leven van prinses Beatrix is de camera nooit ver weg. Van de eerste babyfoto’s door haar vader prins Bernhard tot formele staatsieportretten in haar tijd als koningin: de fotograaf registreert alles. Vorsten dook de archieven in, op zoek naar de mooiste foto’s van haar tijd op Drakensteyn.

