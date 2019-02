Prinses Aminah van de Maleisische deelstaat Johor en haar Nederlandse echtgenoot Dennis Verbaas hebben donderdag via het koninklijk persbureau een verklaring uitgegeven over de staat van hun huwelijk. “Mijn man en ik zijn gelukkig, in tegenstelling tot wat de geruchten zeggen”, aldus prinses Aminah.

Reden voor de ongebruikelijke stap is een stroom van berichten op sociale media waarin de laatste dagen wordt beweerd dat het in augustus 2017 gesloten huwelijk tussen de Lissenaar en de enige dochter van sultan Ibrahim stuk is gelopen. “De geruchten zijn kwaadaardig en niet waar”, stelt het echtpaar echter. Amanah’s broer prins Idris had vorige week op Instagram de berichten ook al aangevallen. ,,Zo zielig.”

“De koninklijke familie van Johor is boos dat onverantwoordelijke partijen deze ongegronde geruchten over hun persoonlijke leven verspreiden”, meldt het Royal Press Office, waarin wordt verteld dat Aminah heel ongelukkig is over de geruchten. Ook ontzenuwt ze berichten dat ze een contract heeft gesloten om huidverzorgings- en afslankproducten aan te prijzen. “Ik beveel geen enkel product aan, zoals geschreven door deze gewetenloze mensen die mijn naam misbruiken om aandacht te krijgen.”

Nepnieuws

Volgens het perskantoor zijn klachten ingediend bij Facebook maar is daarop niet adequaat gereageerd. “De koninklijke familie hoopt dat onmiddellijk actie wordt ondernomen om deze kwaadaardige berichten te verwijderen, in lijn met de belofte van het bedrijf om ervoor te zorgen dat nepnieuws streng wordt aangepakt.”

Dennis, die in Maleisië door het leven gaat als Dennis Muhammad Abdullah, en Aminah ondertussen zijn vorige week samen gefotografeerd bij een bezoek aan Maison Baccarat in Parijs.