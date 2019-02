Mathilde leert meer over tegengaan pesten

De Belgische koningin Mathilde ging donderdag naar het Athénee Royal in Esneux, in de provincie Luik, om kennis te nemen van de methoden die de school gebruikt om pesten tegen te gaan. Mathilde sprak zowel met leerlingen als met leerkrachten en professionals.

De aanpak van pesten is een onderwerp dat de koningin na aan het hart ligt. Het Luikse atheneum loopt voorop bij het bedenken en uitvoeren van plannen om schoolpesten een halt toe te roepen en Mathilde wilde daar meer van weten. De school pakt het breed aan, zo leerde de koningin. Er is coaching, er zijn vertrouwenspersonen en er is ook een aparte workshop om de aandacht te vestigen op cyberpesten.

Mathilde kreeg door de leerlingen ook een rollenspel voorgeschoteld om de specifieke aanpak tegen pesten en met name de preventie daarvan te belichten. Ook werd nagespeeld hoe om te gaan met conflictsituaties.