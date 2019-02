Maleisië heeft weer een koning. In het Istana Negara, het nationaal paleis in Kuala Lumpur, is donderdag sultan Abdullah van de deelstaat Pahang geïnstalleerd als de nieuwe Yang di-Pertuan Agong. Abdullah was vorige week door de raad van vorsten, de Majlis Raja Raja, voor een periode van vijf jaar in het ambt gekozen.

Bij de plechtigheid ontbrak zijn voorganger sultan Muhammad V, die begin januari plotseling en zonder opgave van redenen aftrad als koning van Maleisië. Tegelijk met de nieuwe koning legde de sultan van de deelstaat Perak, Nazrin, de eed af als onderkoning. Hij had die functie ook onder de afgetreden vorst al vervuld.

De nieuwe Yang di-Pertuan Agong, zoals de titel van het Maleisische staatshoofd luidt, was eerder op de morgen vanuit Pahang aangekomen in Kuala Lumpur. Daar had hij eerder deze week zijn zoon prins Hassanal aangesteld als regent voor de komende vijf jaar. De regent kreeg donderdag ook een plek tussen de Maleisische vorsten, als vertegenwoordiger van Pahang tijdens de regering van zijn vader als koning.

Later dit jaar volgt nog een kroningsplechtigheid voor de nieuwe koning. Een datum daarvoor is nog niet bekend gemaakt.