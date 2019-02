De advocaat van prins Laurent vindt het “feitelijk en juridisch onjuist” dat de Belgische regering zijn cliënt weigert te helpen. Laurent heeft een financieel geschil met de regering van Libië en had premier Charles Michel om steun gevraagd.

De premier gaf de prins echter nul op rekest. Michel liet woensdag laten weten dat de regering zich om juridische redenen niet kan mengen in de procedure. De advocaat vindt echter dat het wel de taak is van de regering.

De stichting Global Sustainable Development Trust (GSDT) van prins Laurent probeert een schadevergoeding te krijgen van de Libische staat. GSDT had in 2008 een contract afgesloten met de Libische overheid voor een groot herbebossingsproject in een aantal woestijngebieden. In 2010 zegde Libië het contract eenzijdig op. In 2014 oordeelde het Brusselse hof van beroep dat de stichting recht heeft op een schadevergoeding van Libië. Het bedrag is inmiddels oplopen tot 50 miljoen euro.