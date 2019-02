Prinses Laurentien is vrijdag in gesprek gegaan met hulpverleners en beleidsmakers in de jeugdzorg over uit huis geplaatste kinderen. Dit naar aanleiding van de week van Het Vergeten Kind. Het thema van deze Vergeten Kind Talks was het continu doorplaatsen van uit huis geplaatste kinderen. Het evenement werd gepresenteerd door Johnny de Mol.

Bij de Talks waren kinderen aanwezig van de Haagse Nutsschool Zorgvliet, de Raad van Kinderen en The Unforgettables, de jongerenraad van Het Vergeten Kind. Zij hebben meegepraat over hoe het beter kan in de jeugdzorg en hoe onnodige doorplaatsingen een halt toegeroepen kunnen worden. De 14-jarige Angel heeft bijvoorbeeld aangegeven graag een hechte band met een hulpverlener te willen opbouwen. “Dan kunnen wij gaan praten en verwerken. En een knuffel geven.” Dit terwijl hulpverleners juist wordt geadviseerd om een professionele afstand te houden.

Prinses Laurentien zegt in een verklaring: “ook vandaag hebben kinderen weer laten zien hoe belangrijk het is dat volwassenen, hulpverleners en bestuurders op een andere manier kijken naar systemen; “meer vanuit gevoelens en beleving en niet louter gedreven door het protocol”.

De inzichten uit de Talks worden meegenomen in een gesprek met de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Jeugdzorg Nederland. In Nederland zitten ruim 46.000 kinderen in de zogeheten ‘Jeugdzorg met verblijf’ omdat zij niet bij hun vader en moeder kunnen of mogen wonen.