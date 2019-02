Het nieuwe hoofd van het Franse koningshuis heeft zaterdag alle Fransen opgeroepen te bidden voor zijn vader, de op 21 januari overleden Henri, graaf van Parijs. Het verzoek om aan Henri te denken kwam op de dag van de begrafenis. Die vindt zaterdagmiddag plaats in de koninklijke kapel Saint-Louis in Dreux. Prins Carlos is daarbij een van de aanwezigen.

,,Net als mijn grootvader had mijn vader slechts één doel voor ogen: Frankrijk en de Fransen te dienen”, schreef prins Jean, de nieuwe troonpretendent in een verklaring. ,,Nu ik geroepen ben om hem op te volgen als hoofd van het Huis van Frankrijk, zal ik mijn land blijven dienen, naar zijn voorbeeld.”

Jean, die ondertekende met zijn nieuwe titel als graaf van Parijs, maakte duidelijk klaar te staan om de troon te bezetten ,,als de Fransen dat willen.” Hij gaf de verzekering er alles aan te zullen doen om de eenheid en grootsheid van Frankrijk te bewaren, en de welvaart, orde en vrede te verzekeren. ,,God zegene Frankrijk”, aldus Jean. Voor zijn aanhangers is hij koning Jean IV.

Henri (85) stond van 1999 tot aan zijn overleden vorige maand aan het hoofd van het koningshuis Orléans. Dat leverde met Louis-Philippe, die van 1830 tot aan 1848 regeerde, de laatste Franse koning. Naast Henri en nu Jean, die de beste papieren hebben mochten de Fransen zich ooit bedenken, maken ook de familie Napoleon en een splinter van de Bourbons aanspraak op de sinds 1870 vacante troon. De laatste monarch was keizer Napoleon III.