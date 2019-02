De graaf van Parijs heeft zaterdagmiddag in Dreux een koninklije uitvaart gekregen. Vertegenwoordigers van regerende en niet meer regerende vorstenhuizen kwamen naar de chapelle royale Saint-Louis om afscheid te nemen van de op 21 januari op 85-jarige leeftijd overleden Franse troonpretendent. Voor zijn aanhangers was hij koning Henri VII.

Onder de 900 aanwezigen was prins Albert van Monaco de hoogste in rang, als enige aanwezige staatshoofd. Kroonprins Moulay Hassan van Marokko was door zijn vader koning Mohammed VI naar Frankrijk afgevaardigd en het Spaanse koningshuis werd vertegenwoordigd door koningin Sofia.

De Iraanse ex-keizerin Farah Pahlavi was er, evenals prins Carlos namens het huis Bourbon-Parma, kroonprins Leka van Albanië, prins Emanuele Filiberto van Italië, prinses Lea van België en prinses Sibilla van Luxemburg. Ook de keizerlijke families van Oostenrijk en Rusland waren aanwezig. Na afloop van de begrafenismis werd het stoffelijk overschot van Henri bijgezet in de crypte in de koninklijke kapel.

Het Franse koningshuis Orléans waartoe Henri behoorde, regeerde voor het laatst in de periode 1830-1848. Frankrijk werd na kortstondig een republiek en daarna tot 1870 weer even een keizerrijk onder Napoleon III, maar daarna heeft de monarchie geen serieuze aanhang meer gehad. Henri’s zoon Jean presenteerde zich zaterdag als nieuwe graaf van Parijs en bood zich aan als koning van Frankrijk. De oproep kreeg vooralsnog geen gehoor.