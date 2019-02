De eerste plechtigheden voor de kroning van de nieuwe koning van Thailand beginnen op 6 april. Dat heeft het Thaise hof bekendgemaakt. Op die dag offeren hindoepriesters aan de geesten bij rivieren en waterbronnen in Bangkok en in alle 76 provincies.

Het is het begin van het ophalen van heilig water dat wordt gebruikt bij de kroning van koning Vajiralongkorn op 4 mei. Het heilige water wordt op 18 april gezegd in de Wat Suthat tempel in Bangkok en een dag later overgebracht naar Wat Phra Kaew, de tempel van de smaragden Boeddha in het Grand Palace.

Begin mei komt ook de nieuwe koning in actie. Zo bewijst hij op 2 mei bij het Koningsplein en de Memorial brug eer aan zijn voorgangers en de geesten van de Thaise hoofdstad. Op 3 mei gaat de koning ook naar Wat Phra Kaew, waar hij offeranden brengt en de stoffelijke resten van overleden leden van de koninklijke familie eer betoont.

Meer plechtigheden

De eigenlijke kroningsceremonie valt op een zaterdag en de dag erna is er een koninklijke optocht. Maandag 6 mei, wanneer de koning zijn eerste grote ontvangst houdt, is een vrije dag. Ook later in mei zijn er nog plechtigheden en later in het jaar volgt nog een bijzondere vaartocht met koninklijke sloepen op de Chao Phraya rivier in Bangkok.

Koning Vajiralongkorn (66) volgde in oktober 2016 zijn overleden vader koning Bhumibol op. Hij liet begin dit jaar weten op 4 mei gekroond te willen worden.