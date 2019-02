Prinses Soamsawali heeft zaterdag een beroerte gehad. Dat melden goed ingevoerde volgers van het Thaise koningshuis. Soamsawali (61) is een nichtje van koningin Sirikit en was de eerste vrouw van de huidige koning Vajiralongkorn.

Het huwelijk van Soamsawali – een dochter van een oudere broer van koningin Sirikit – en haar neef Vajiralongkorn in 1977 was gearrangeerd door de koningin, maar eigenlijk al voor de bruiloft had de kroonprins een verhouding met Sujarinee Vivacharawongse. Die zou zijn tweede echtgenote worden.

Vajiralongkorn en Soamsawali kregen één dochter, de in december 1978 geboren prinses Bajrakitiyabha. In 1991 werd de scheiding uitgesproken en in 1994 huwde de kroonprins met de actrice Sujarinee, bij wie hij toen al vijf kinderen had. De eerste was de in 1979 geboren prins Juthavachara. Koningin Sirikit boycotte de bruiloft.

Het tweede huwelijk liep al na twee jaar op de klippen en de vier zonen van Sujarinee zijn sindsdien verbannen uit Thailand. Hun dochter Sirivannavari is nog wel lid van de koninklijke familie, evenals prinses Soamsawali die bij het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Thailand in 2004 zelfs een Nederlandse onderscheiding kreeg.