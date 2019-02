Keizer Akihito en zijn opvolger kroonprins Naruhito krijgen als eersten te horen wat de naam zal zijn van de nieuwe Japanse jaartelling. Die begint op 1 mei met het aantreden van Naruhito als nieuwe keizer.

Akihito en Naruhito worden voor 1 april ingelicht, al weet premier Shinzo Abe nog niet precies hoe de keizer moet worden geïnformeerd. De Japanse bevolking hoort op 1 april de naam van het nieuwe tijdperk, een maand voor de ingang daarvan, nadat het kabinet zijn akkoord heeft gegeven.

De Japanse jaartelling loopt parallel aan de regeringstijd van een keizer. Op dit moment is het Heisei 31. De regering heeft verschillende geleerden om advies gevraagd voor het motto of de naam van de volgende jaarrekening. De nieuwe keizer heeft daarover geen zeggenschap terwijl het wel de naam is waarmee hij postuum wordt aangeduid. Akihito is na zijn overlijden ‘keizer Heisei’.

Staatszaak

Dat Abe nog niet weet hoe hij de keizer en kroonprins op de hoogte moet stellen, terwijl een simpel WhatsApp bericht toch voldoende zou kunnen zijn, komt omdat steeds naar precedenten en traditie wordt gekeken. Ook mag de keizer niet bij staatszaken worden betrokken en de naamkeuze is een staatszaak. Als Abe het gaat vertellen, kan dat verkeerd worden uitgelegd.

Er is in 200 jaar geen keizer afgetreden: troonopvolging was alleen aan de orde na het overlijden van een keizer en dan moest snel worden gehandeld. Een nieuwe keizer kreeg het de volgende dag vanzelf te horen. Nu is er voorbereidingstijd. Het is al uitzonderlijk dat de Japanners een maand van tevoren de naam te horen krijgen. Conservatieve leden van Abe’s partij zijn daar tegen, maar het bedrijfsleven dat bijvoorbeeld computers moet aanpassen, is er blij mee.