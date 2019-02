Britse media melden dat koningin Elisabeth en haar familie worden geëvacueerd, mochten er bij het definitieve vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU eind volgende maand brexitrellen uitbreken.

Daartoe zijn volgens de krant The Sunday Times de noodplannen uit de tijd van de koude oorlog weer van stal gehaald. ”We gebruiken deze in het geval van ongeregeldheden ten gevolge van een no-deal brexit”, tekent de zondagskrant op uit de mond van een anonieme bron dichtbij de regering. The Mail on Sunday meldt dat de koninklijke familie inclusief de koningin naar een locatie buiten Londen worden gebracht.

Het conservatieve Lagerhuislid Jacob Rees-Mogg noemde de plannen ‘een onnodige paniekreactie’ en reageerde dat zelfs tijdens bombardementen in de Tweede Wereldoorlog belangrijke leden van het koninklijk huis gewoon in Londen bleven.