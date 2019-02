Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben via sociale media veldrijder Mathieu van der Poel gefeliciteerd met zijn tweede wereldtitel. Die wist hij vandaag te behalen in Denemarken, na een spannende wedstrijd. “Wat een fantastische prestatie. Na de winst in 2015 is hij nu de eerste Nederlandse man met tweemaal de wereldtitel veldrijden op zijn naam. Van harte gefelicteerd!”, liet het Koninklijk Huis weten op sociale media.

Van der Poel wist de Belgen Wout van Aert en Toon Aerts achter zich te laten. Van Aert behaalde zilver en Aerts het brons. Het Belgische koningshuis feliciteerde de twee atleten via Twitter. “Heel mooi 2de en 3de plaats op het WK veldrijden!”.

Er waren meer royals druk bezig met het wereldkampioenschap veldrijden. Kroonprins Frederik van Denemarken was aanwezig en moedigde daarbij de veldrijdsters aan. De prins filmde de wedstrijd met zijn telefoon. Frederik zag het podium oranje kleuren in het Deense Bogense; Inge van der Heijden behaalde het goud bij de vrouwen onder 23 jaar.