De Deense kroonprins Frederik heeft zondag de veldrijdsters op het wereldkampioenschap aangemoedigd, onder wie Inge van der Heijden die in Denemarken goud behaalde bij de vrouwen onder 23 jaar. In het Deense Bogense kleurde het podium oranje. Fleur Nagengast werd tweede en Ceylin Del Carmen Alvarado pakte het brons.

Kroonprins Frederik stond langs het parcours in Bogense en maakte beelden van de wedstrijd met zijn mobiele telefoon.

Volgende maand komt Frederik zelf in actie. Hij staat op de deelnemerslijst van de WK Veldlopen in Aarhus. De 50-jarige kroonprins zal 2 kilometer over het modderachtige en glooiende parcours voor zijn rekening nemen.