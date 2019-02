Prins Pieter-Christiaan is een meester in het temperen van verwachtingen. Bij de Asselronde in Apeldoorn liep hij zondag de 25 kilometer in een nieuw persoonlijk record: 1.48.11. Hij was tot zijn eigen verbazing nog sneller dan vorig jaar, toen hij zijn eigen tijd ook verbeterde (1.48.37).

Voorafgaand aan de prestatieloop sprak de derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven over grieperigheid en het ontbreken van zijn loopmaatjes. Die waren afgehaakt omdat ze ,,ziek, zwak en misselijk waren”, zo vertelde Pieter-Christiaan (46) op de ‘koninklijke’ Loolaan aan Blauw Bloed. ,,Ik moet het in mijn eentje doen.”

Dat hij in zijn vroegere woonplaats Apeldoorn, waar het parcours over vertrouwd terrein voerde, toch aan de start verscheen, lag aan de goede trainingen bij Leiden Atletiek en aan de in zijn ogen ‘korte afstand’. De Asselronde, onderdeel van de Midwinter Marathon, is ‘maar’ 25 kilometer. ,,Dat is wel ver maar niet zo ver dat je er specifiek voor hoeft te trainen zoals voor een echte marathon”, aldus de prins.

In het gehele deelnemersveld eindigde prins Pieter-Christiaan als 159e. Bij de mannelijke deelnemers boven de 45 werd hij zeventiende.