De emir van Koeweit, sjeik Sabah Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, heeft maandag de rode loper uitgerold voor zijn collega uit Qatar, emir sjeik Tamim bin Hamad Al Thani. Die is voor een dag van besprekingen naar Koeweit gekomen.

Tamim had een bijzonder cadeau meegenomen: een paars voetbalshirt van de nationale ploeg van Qatar. Die is afgelopen vrijdag door een 3-1 overwinning op Japan kampioen van Azië geworden. Een enorme opkikker voor de geïsoleerde Golfstaat die in 2022 het WK voetbal mag organiseren. Emir Sabah nam het shirt lachend in ontvangst.

Daarna was het tijd voor serieuze gesprekken. Bovenaan de agenda stond de nu al meer dan anderhalf jaar durende boycot van Qatar door de buurstaten Saudi-Arabië, Bahrein en Verenigde Arabische Emiraten. Die eisen dat emir Tamim zijn buitenlandse politiek meer in de pas laat lopen met die van Saudi-Arabië, en bijvoorbeeld meer afstand neemt van Iran. Ook willen ze dat Qatar de onafhankelijke nieuwszender Al Jazeera sluit.

Boycot

Omdat Qatar die eisen niet inwilligde, stelden Saudi-Arabië en zijn bondgenoten in de zomer van 2017 een boycot in. Zo werd het vliegverkeer beëindigd en werden de grenzen gesloten. De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman dacht er zelfs over een kanaal te laten graven langs de grens met Qatar, waardoor het schiereiland een eiland zou worden.

Koeweit en Oman zijn de enige Golfstaten die nog betrekkingen hebben met Qatar. Emir Sabah (89) heeft evenals sultan Qaboos van Oman zijn bedenkingen over het dwingende gedrag van Saudi-Arabië. Hij heeft steeds geprobeerd de strijdende partijen tot elkaar te brengen. Tevergeefs. Voor emir Tamim (38) is het echter belangrijk om in gesprek te blijven met Koeweit. Vandaar het uitstapje van maandag.