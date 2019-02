Paus Franciscus is zondagavond aangekomen in de Verenigde Arabische Emiraten. Kroonprins Mohammed bin Zayed al-Nahyan wachtte hem op op het vliegveld van Abu Dhabi waar hij de leider van de rooms-katholieke kerk een warm welkom heette.

Franciscus is drie dagen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij werd vorig jaar uitgenodigd door kroonprins Mohammed en de kleine katholieke gemeenschap in het Arabische land. Franciscus is ook de eerste paus die het land aandoet.

De paus zal maandagmiddag tijdens een interreligieuze bijeenkomst aandringen op een dialoog tussen de geloofsstromingen, in het bijzonder tussen christenen en moslims. Dinsdag draagt Franciscus een mis op in het grootste stadion van de emiraten aan de Golf. Er worden 130.000 gelovigen verwacht. Van de bevolking is bijna 10 procent christelijk.

Franciscus bezocht eerder Turkije, Jordanië, Egypte, Bangladesh, Azerbeidzjan en de Palestijnse gebieden. Ook die reizen gebruikte hij om religieuze groepen op te roepen tot een dialoog en om het begrip geweld in naam van God te veroordelen.